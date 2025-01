Raphinha foi o líder em participações em gols na primeira fase da Liga dos Campeões

? 26 passes decisivos (!)



Com oito bolas na rede, Raphinha ainda foi o terceiro jogador com mais gols marcados, atrás apenas de Robert Lewandowski, também do Barcelona, e Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, ambos com nove tentos anotados.

O brasileiro ainda foi o segundo jogador com mais assistência, empatado com Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Igor Paixão (Feyenoord) e Ollie Watkins (Aston Villa), todos com quatro, e atrás somente de Charles De Ketelaere (Atalanta), que tem cinco passes para gol.

Na temporada, Raphinha tem 23 gols e 11 assistências, em 32 jogos.