Rodrygo, Savinho e mais: brasileiros brilham em rodada final da Champions

Imagem: Manu Reino/DeFodi Images via Getty Images

A última rodada da fase de liga da Champions League contou com atuações importantes de jogadores brasileiros.

Goleadores

Cinco jogos contaram com gols brasileiros. Entre as 18 partidas que aconteceram de forma simultânea, 13 tiveram a presença de pelo menos um atleta nascido no Brasil em campo.

Rodrygo, pelo Real Madrid, foi o único a marcar mais de uma vez. O atacante fez dois gols e comandou a vitória sobre o Brest fora de casa.