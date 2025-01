Sul-Americano: Brasil vence Equador em noite dramática e se classifica

O Brasil levou um susto, mas afastou qualquer fantasma de eliminação precoce no Sul-Americano sub-20 ao vencer o Equador por 3 a 2, em jogo disputado na Venezuela, e se classificar para o hexagonal final do torneio. O elenco de Ramon Menezes entrou no G3 do Grupo B antes da última rodada e, pelo fato de o critério de desempate ser confronto direto, não perderá sua vaga.

Os três da seleção foram marcados de cabeça: Iago abriu o placar após escanteio, e Deivid Washington marcou mais duas vezes, ainda no 1° tempo, também pelo alto.

Obando e Kendry Páez descontaram já na etapa final. Os equatorianos tentaram concluir a reação com um empate, mas o placar se manteve inalterado em 3 a 2 até o apito final.