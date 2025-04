Internacional encara o Nacional-URU em busca de liderança isolada na Libertadores

De olho na classificação antecipada para o mata-mata da Copa Libertadores, o Internacional recebe o Nacional, do Uruguai, nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Grupo F. Líder da chave com quatro pontos - mesma pontuação do Bahia -, o time colorado quer aproveitar o fator casa para se consolidar entre os favoritos ao título continental. Já os uruguaios ainda não pontuaram na competição.

O duelo marca o 13º encontro entre as duas equipes, todos pela Libertadores. O retrospecto favorece o Inter, que soma cinco vitórias, dois reveses e cinco empates. Mais do que isso: jogando no Beira-Rio, o Colorado nunca perdeu para o rival de Montevidéu.

O técnico Roger Machado poderá escalar pela primeira vez sua dupla de zaga considerada ideal. Recuperado de uma lesão na coxa direita, Vitão está novamente à disposição e deve formar a defesa ao lado de Vitão, caso o treinador opte por deixá-lo no lugar de Rogel.