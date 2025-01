Mercado: novo alvo do Santos, Rony fora do Palmeiras e corintiano negociado

Rony está de saída do Palmeiras; destino não é futebol brasileiro Imagem: Rony, do Palmeiras, lamentando durante o jogo contra o São Paulo, pela Supercopa do Brasil

Rony fora do Palmeiras. O Palmeiras encaminhou a venda do atacante Rony para o Al-Rayyan, do Qatar, time que tem o técnico Artur Jorge, ex-Botafogo, no comando. A negociação teve um avanço definitivo, e o jogador deve viajar nos próximos dias para fazer exames médicos. Os valores da transação não foram revelados, mas as partes correm contra o tempo para dar tempo de assinar e ser inscrito antes do fechamento da janela, neste sábado, às 16h (horário de Brasília).

Respaldado. A presidente Leila Pereira não cogita a demissão de Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, apesar dos protestos da torcida organizada do clube contra o dirigente. A mandatária alviverde entende que as críticas ao diretor são desproporcionais e injustas. No empate diante do Bragantino, ele foi alvo de pedidos de saída por parte de torcedores, que entoaram no Allianz Parque: "Barros, c****, sai fora do Verdão". Outra parte que estava presente no estádio reprimiu os cantos.

Denner é uma das principais promessas da base do Corinthians Imagem: Reprodução/Intagram/denner_evangelista

Corintiano de saída? O Corinthians negocia a venda do lateral-esquerdo Denner ao Chelsea, da Inglaterra, por 8 milhões euros (R$ 49 milhões) pelos direitos econômicos e mais 4 milhões de euros (R$ 24,5 milhões) em bonificações por metas atingidas. O colunista Samir Carvamhlo apurou que a possível venda de Denner partiu do próprio Corinthians. O clube paulista pediu para que o agente do jogador, Giuliano Bertolucci, procurasse um clube europeu para o atleta.

Lembra dele? A Fiorentina anunciou a contratação do zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo, com contrato válido até 2027. O jogador de 31 anos estava no Monza, da Itália, antes de fechar com a Viola, que pagou 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 10,9 milhões) para contar com o atleta.