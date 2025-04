Dia de reencontros marca o encerramento da 4ª rodada da Série B

Após muita emoção e equilíbrio, a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu encerramento nesta terça-feira, quando dois jogos marcados por reencontros de times que disputaram a mesma divisão na última temporada serão realizados.

O dia começa com a partida entre Atlético-GO e Cuiabá, às 19h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Após o rebaixamento à Série B na última temporada, as equipes chegam para a partida em momentos distintos na segunda divisão nacional.

Com sete pontos e ainda invicto, o time visitante tenta retomar a ponta da tabela de classificação, enquanto o adversário, com quatro, tenta se recuperar após dois jogos sem vitória.