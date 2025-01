Champions: Real afasta zebra, vence com Rodrygo decisivo e vai aos playoffs

Os franceses chegaram a balançar as redes no início do 2° tempo, mas o lance acabou invalidado por um ombro impedido: Ajorque recebeu já dentro da área e, com rapidez, deu um toquinho sutil para superar o goleiro rival — o atacante, no entanto, estava impedido no momento do passe.

A lamentação dos donos da casa virou frustração pouco tempo depois porque Bellingham aumentou o marcador. Em contra-ataque, Lucas Vázquez cruzou rasteiro na medida para o inglês, que só teve o trabalho de empurrar para a meta adversária: 2 a 0.

Rodrygo sacramentou a vitória já na casa dos 38 minutos. O camisa 11 acionou Mbappé, disparou para a área e conseguiu, no rebote do chute do francês, tocar para o fundo das redes: 3 a 0.