Diniz vive inferno astral e soma novo fracasso após lua de mel com o Flu

O técnico Fernando Diniz foi demitido duas vezes em menos de um ano. Campeão da Libertadores de 2023, ele passou da lua de mel no Fluminense, com direito a uma chance na seleção brasileira, para um novo fracasso esportivo.

No inferno astral após viver o "céu"

Diniz só ficou quatro meses no Cruzeiro e, vaiado pela torcida pelos maus resultados e alta expectativa, não resistiu a mais uma crise. Contratado no final de setembro, esteve à frente da Raposa por 18 jogos oficiais, registrando apenas 31,5% de aproveitamento dos pontos disputados com quatro vitórias, sete empates e sete derrotas. Mesmo com as grandes contratações para a nova temporada, o time vem de dois tropeços seguidos no Estadual.

O técnico quase caiu do cargo no final do ano passado, tendo explodido publicamente sobre uma possível demissão, mas foi mantido após reunião com a diretoria. Ele perdeu a linha em entrevista coletiva ao ouvir rumores de que sairia após a vitória sobre o Juventude, na última rodada do Brasileirão, desabafando que sabia mais de seu futuro pela imprensa do que pelo próprio clube. Um mês depois, veio a demissão oficial.