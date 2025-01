Cruzeiro arranca empate no fim contra Betim em jogo com novas vaias a Diniz

O Cruzeiro sofreu contra o Betim, mas conseguiu marcar no fim e empatou por 1 a 1 no Mineirão, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida ficou marcada por novas vaias ao técnico Fernando Diniz.

Eurico deixou o Betim na frente no 1º primeiro tempo. Aos 38 minutos, Foguinho cruzou da esquerda, o zagueiro venceu no alto e cabeceou cruzado. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, sem chances para Cássio, que nem pulou.

Lautaro Díaz, que havia acabado de entrar, deixou tudo igual na reta final. Aos 42 da segunda etapa, Fabricio Bruno cruzou da direita e o atacante argentino desviou de cabeça para arrancar o empate.