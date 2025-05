Destaque do Brasil, Kamilla Cardoso projeta temporada da WNBA: "Expectativas estão muito altas"

Principal destaque do basquete feminino do Brasil, a pivô Kamilla Cardoso disputará em 2025 sua segunda temporada da WNBA pelo Chicago Sky. A brasileira, que jogou na China nos últimos meses, falou sobre a expectativa para o torneio.

Em sua primeira temporada pela WNBA, Cardoso, que foi a terceira escolha do Draft, teve média de 9,8 pontos, 7,9 rebotes e 1,4 tocos por partida. Com o desempenho, ela garantiu um lugar na equipe ideal de calouras do ano do torneio.

"As minhas expectativas estão muito altas para a segunda temporada, eu venho treinando bastante. Vai ser totalmente diferente do que foi ano passado, até porque eu estava machucada na metade da temporada. Esse ano, graças a Deus, estou 100% saudável, estou pronta para começar a jogar. Estar na China me ajudou muito na questão do basquete, a minha mentalidade, ser mais confiante em mim mesma e saber que cada dia tenho que trabalhar para subir degraus", comentou a atleta, em coletiva realizada na última sexta-feira.