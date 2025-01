Torcida na Espanha tem relação tensa com Ronaldo e protestou até com tênis

Dono do Valladolid, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno é alvo frequente da insatisfação da torcida do time espanhol, que amarga a lanterna do Espanhol. Durante a derrota para o Real Madrid, no último sábado (25), fãs na arquibancada do estádio José Zorrila protagonizaram um novo capítulo da "novela" de protestos contra o dirigente, que já foi ironizado até com uma simulação de partida de tênis.

O que aconteceu

Torcedores do Valladolid levantaram cartazes amarelos com as palavras "Ronaldo go home" ("Ronaldo, vá para casa", em português) durante o jogo. O time da casa foi derrotado pelo Real por 3 a 0, com direito a hat-trick de Mbappé.

"Vá agora!" e "Onde está o presidente?" foram alguns dos gritos contra o dirigente que se ouviram de dentro do estádio. O cântico "Ronaldo quero você fora do Zorrilla" também foi entoado pelos fãs presentes no local.