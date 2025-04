Palmeiras tem mudança no meio-campo e Mauricio no banco para jogo da Libertadores; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Cerro Porteño, que acontece nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira tem o retorno do meio-campista Mauricio, que se recuperou de uma cirurgia no ombro direito. O camisa 18 se machucou no dia 10 de março e desde então vinha sendo desfalque. Contra os paraguaios, começa no banco de reservas.

Sendo assim, a escalação do Palmeiras conta com: Weverton; Bruno Fuchs, Murilo e Gustavo Gómez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.