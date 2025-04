Bahia bate Nacional com golaço e vence primeira na Libertadores 2025

O Bahia venceu o Nacional por 1 a 0 nesta quarta-feira, em confronto pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025.

Erick Pulga marcou único gol da partida, com belo chute colocado. Com o resultado, a equipe brasileira assumiu parcialmente a liderança do grupo F, com quatro pontos. Os uruguaios são os lanternas, com duas derrotas e nenhum ponto, até o momento.

As equipes voltam aos gramados pela Libertadores ainda neste mês: o Nacional enfrenta o Internacional no dia 22, terça-feira, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Bahia recebe o Atlético Nacional em 24 de abril, às 21h.