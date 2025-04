Corinthians tem RCE aprovado na Justiça de São Paulo, e Augusto Melo vê "grande vitória"

O Corinthians divulgou que o Regime Centralizado de Execuções (RCE), plano para quitar uma dívida de R$ 367 milhões com credores, foi aprovado pela Justiça de São Paulo. A decisão foi ratificada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo em julgamento realizado nesta quarta-feira.

Para formalizar o RCE, o clube contou com a atuação dos escritórios Mubarak e Mandel, além de uma comissão de membros do Conselho Deliberativo, nomeada pelo presidente Augusto Melo. A adoção do mecanismo faz parte do plano do Timão para organizar as ordens de pagamentos a credores e execuções judiciais pelos próximos 10 anos.

Em nota oficial, o Alvinegro paulista considerou a aprovação do RCE como "uma vitória importante na reorganização jurídico-financeira do clube" e que "reforça o compromisso do Corinthians de pagar todos os seus credores".