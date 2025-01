Real vence Valladolid pelo Espanhol em jogo com protesto contra Ronaldo

O jogo teve manifestação contra Ronaldo Fenômeno. Os torcedores demonstraram insatisfação com a permanência do brasileiro na presidência do clube.

Classificação e jogos La Liga

O Real Madrid volta a jogar na quarta (29), contra o Stade Brestois, pela Champions League. Já o Valladolid só volta a campo no próximo sábado (1), pelo Espanhol, contra o Villareal.

Como foi o jogo

O Real Madrid conseguiu largar na frente mesmo com uma atuação abaixo do padrão. O time anfitrião tentou surpreender com um gol de jogada aérea logo no início, e depois voltou a assustar no meio da etapa inicial em lance coletivo. Nas duas oportunidades, Courtois trabalhou bem e virou um problema para o Valladolid.

Se parecia que o gol estava mais perto dos donos da casa, Mbappé resolveu deixar o time da capital em vantagem. O time de Ancelotti não estava inspirado e cometeu erros técnicos. No lance anterior ao gol, Rodrygo isolou por cima. Mas o brasileiro se redimiu e iniciou uma jogada de boa troca de passes que resultou no gol do francês.

Os visitantes melhoraram no segundo tempo e logo ampliaram, mais uma vez com Mbappé. Demonstrando entrosamento, o Real Madrid avançou com facilidade por quase todo o campo após o Valladolid perder a posse. O camisa 9, que contou com assistência de Rodrygo no segundo gol, esteve tanto no início da jogada de contra-ataque quanto na conclusão.