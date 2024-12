De olho na CBF, Ronaldo é alvo na Espanha e deixou Cruzeiro 'queimado'

Torcedores do Cruzeiro queimam bandeirão de Ronaldo após empate na Sul-Americana Imagem: Reprodução/x/@baudocectt

O executivo enfrentou o ápice da revolta da torcida quando teve um bandeirão com sua imagem queimado —e que havia sido lançado com o retorno do clube à elite do Brasileirão. O episódio ocorreu em maio deste ano e foi simbólico para o que estava por vir.

Pouco depois, no mesmo mês, Ronaldo acertou a venda da SAF do Cruzeiro para Pedro Lourenço. Ele anunciou sua saída com sentimento de dever cumprido, mas ressaltou que foi uma "irresponsabilidade" ter entrado no negócio.