São Paulo x Corinthians é adiado por causa das chuvas

O início do clássico entre São Paulo e Corinthians foi adiado em uma hora por causa das fortes chuvas na capital paulista no fim da tarde deste domingo (26). Antes marcado para 18h30, o duelo mudou para 19h e depois para 19h30.

O UOL Play transmite a partida com narração de Milton Leite e comentários de Walter Casagrande e André Hernan. A transmissão tem início às 19h.

A decisão partiu da arbitragem do jogo, que tem como árbitro principal Flávio Rodrigues de Souza. O trio fica completo com Alex Ang Ribeiro e Neuza Inês Back. Na cabine do VAR está Thiago Duarte Peixoto.