Torcedores de São Paulo e Corinthians brigam em avenida antes de clássico

Torcedores de São Paulo e Corinthians brigaram na tarde deste domingo (26), na Barra Funda, poucas horas antes do clássico entre os times pelo Paulistão. A Polícia Militar de São Paulo foi acionada, mas não foram realizadas prisões até o momento.

O que aconteceu

A PM atendeu a um chamado no início desta tarde para intervir em tumulto entre torcedores rivais na Avenida Marquês de São Vicente, na zona central da capital paulista. O local fica a mais de 10km de distância do Morumbis, onde as equipes se enfrentarão a partir das 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Estadual.

Os agentes só encontraram são-paulinos ao chegarem no local. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou que os torcedores do Tricolor paulista relataram aos policiais que tiveram uma "breve confusão" ao se depararem com um grupo de corintianos na rua.