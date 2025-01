São Paulo mantém quarteto, e Corinthians tem Hugo e Memphis; veja times

São Paulo e Corinthians estão escalados para clássico Majestoso deste domingo (26), no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, com transmissão do UOL Play. O jogo teria início às 18h30 (de Brasília), mas foi adiado para 19h30 por causa das fortes chuvas que prejudicaram a qualidade do gramado.

O que aconteceu

O São Paulo vai a campo com: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Oscar, Luciano e Calleri.

O Corinthians tem como titulares: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana, Carrillo e Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto.