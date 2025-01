São Paulo: Técnico revela revolta no vestiário em intervalo: 'Partiu deles'

O que mais ele disse?

Formação e atletas no profissional: "Quando a gente fala de missão, visão e valores de uma instituição, o São Paulo tem a sua missão muito clara. E a principal missão do clube é formar o jogador em excelência para o âmbito profissional, para o departamento do profissional e também para o mercado financeiro, obviamente para trazer um retorno financeiro para o clube, o mercado seja nacional ou internacional, mas o principal objetivo é performar a nível profissional e auxiliar eles nesse sentido. Quando a gente fala em ingresso do atleta para o profissional, a gente encara como uma alta, não como uma baixa, é o contrário. E nós tivemos essa alta durante o período na estreia do profissional contra o Botafogo-SP e para nós foi gratificante. Para nós é um privilégio, nesse sentido, poder auxiliá-los e a felicidade deles foi muito grande."

Classificação e jogos Copa São Paulo

Quem sobe? "Eu não sei quantos atletas vão ingressar ao nível profissional, isso vai ter que ser de acordo com o departamento profissional, juntamente com a coordenação e diretoria do clube. Mas a gente quer que o maior número possível de atletas possam ingressar e performar no nível nesse sentido, é o nosso principal produto."

Provocações: "Confesso que eu não vi, são meninos e obviamente já passaram por outros clássicos, enfrentaram essa própria geração em outros anos, em outras categorias. Então é natural a gente encarar com uma naturalidade."

Futuro: "Não sentamos ainda para estruturar como que vai ser, mas a confiança que o presidente, tanto nosso diretor-executivo Marcos, Muricy Ramalho, Milton Cruz, Márcio, nossa diretoria toda, nos dá muita confiança, muito respaldo para continuar o trabalho, para ajudá-los e posteriormente para nos ensinar também e nos ajudar. Então, não tem essa pressa."

São Paulo é penta da Copinha

O São Paulo viu o Corinthians abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas foi letal pelo alto e buscou a virada com um gol de Paulinho no final do primeiro tempo e outro na etapa final. Andrade, também em bola aérea, marcou o outro tento tricolor.