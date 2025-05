Boliviano ex-Santos é acusado de racismo na Série B; jogo foi paralisado

A interrupção da partida durou 16 minutos e contou com nova confusão, desta vez entre torcedores do time paranaense com os reservas do América-MG. Um homem chegou a ser retirado das arquibancadas pela polícia.

Sem câmeras capturando o momento, o jogo foi retomado com os dois jogadores em campo e, somente no intervalo, Miguelito acabou substituído por Benítez. Allano, por outro lado, continuou no gramado visivelmente revoltado.

Jogo retomado. Arbitragem resolveu seguir sem tomar providências no momento. -- Operário Ferroviário (@OFECoficial) May 5, 2025

O duelo entre Operário e América Mineiro, pela Série B, ficou paralisado por cerca de 16 minutos por uma acusação de racismo que teria sido cometido por Miguelito, do América, contra Allano, do Operário.pic.twitter.com/DQse56yi93 -- Por Fora das Quatro Linhas (@pfqloficial) May 5, 2025

Quem é Miguelito?

Miguelito surgiu como uma grande promessa na base do Santos, mas nunca conseguiu sequência no profissional e foi emprestado. O jovem tem 21 anos.