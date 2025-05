São Paulo chega a Lima para enfrentar o Alianza pela Libertadores

Na noite deste domingo, o São Paulo desembarcou em Lima para enfrentar o Alianza, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida acontece nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva.

A delegação do Tricolor embarcou para a capital do Peru no período da tarde. Mais cedo, o elenco finalizou a preparação para o confronto.