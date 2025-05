Água Santa vence, e Portuguesa sofre a primeira derrota pela Série D

Em duelo válido pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, disputado neste sábado, a Portuguesa perdeu por 2 a 1 do Água Santa, na Arena Inamar.

Com seis pontos, o Água Santa é o vice-líder do Grupo 6 do torneio nacional. Já a Portuguesa, que sofreu sua primeira derrota, fica na quarta posição, com quatro pontos.

Pela quarta rodada da Série D, às 17h (de Brasília) deste sábado, a Portuguesa recebe o Rio Branco-ES. Ao mesmo tempo, o Água Santa visita o Porto Vitória.