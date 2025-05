Marcela Toldi e Cristian Egídio conquistam o Paulista de Resistência 2025

Após vencerem no Contrarrelógio Individual, as equipes do Indaiatuba Cycling Team e TCT - Taubaté Cycling Team também festejaram os títulos do Paulista de Resistência. Os ciclistas Marcela Toldi, que representa a cidade-sede, e Cristian Egídio, por Taubaté, foram os mais rápidos da categoria na etapa única realizada no sábado, em Indaiatuba.

Marcela venceu ao completar as 20 voltas em um percurso bastante técnico de 3,9 km, montado na Avenida Luiz Bruno Petrilli, no Jardim dos Colibris, com o tempo de 1h52min23.689. Cristian, por sua vez, assegurou o título paulista de resistência ao fechar as 31 voltas em 2h30min55.042.

O Paulista de Resistência encerrou com chave de ouro três dias de ciclismo de qualidade em Indaiatuba, que ainda teve a 73ª Prova Ciclística 1º de Maio e o Paulista de Contrarrelógio Individual. Cada um dos eventos foi considerado bastante positivo, movimentando a cidade e os ciclistas. "Tivemos três dias incríveis que deixaram claro a força do ciclismo por aqui. Com certeza estaremos de volta em 2026", afirmou o presidente da FPCiclismo, José Cláudio Facex.