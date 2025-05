Com derrota do Flamengo, São Paulo é único invicto do Brasileirão

O último compromisso do time na competição foi diante do Fortaleza, no Morumbis. O São Paulo, contudo, não saiu do empate por 0 a 0, com direito a pênalti perdido por Ferreirinha.

Já nas copas, o cenário é um tanto quanto diferente. O Tricolor, por exemplo, lidera o Grupo D da Libertadores, com sete pontos, e largou em vantagem contra o Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil.

Sob desconfiança, a equipe de Luis Zubeldía retorna a campo nesta terça-feira para enfrentar o Allianz Lima, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo está marcado para as 19h (de Brasília), em Lima, no Peru.

Já no Brasileirão, o próximo desafio é contra nada mais nada menos do que o Palmeiras, em clássico que será disputado na Arena Barueri, às 17h30 do próximo domingo.