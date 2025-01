São Paulo busca virada heroica contra o Corinthians e conquista a Copinha

O confronto contou apenas com a torcida do São Paulo. Por ter feito a melhor campanha, o Tricolor teve o direito de contar com o seu torcedor diante do rival — clássicos não têm duas torcidas no Estado de São Paulo.

O São Paulo se juntou a Internacional e Fluminense como segundo maior vencedor da Copinha. O Tricolor, que chegou ao seu quinto título, já havia vencido as edições de 1993, 2000, 2013 e 2019 — o Corinthians é o maior campeão, com 11 taças.

A partida marcou a reinauguração oficial do Pacaembu, agora Mercado Livre Arena Pacaembu. O estádio, antes gerido pela Prefeitura de São Paulo, foi privatizado e passou por reformas. Santos e Palmeiras empataram por 0 a 0, em 29 de fevereiro de 2020, na última partida realizada no local antes das mudanças.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi eletrizante. O São Paulo começou o jogo melhor, pressionando a saída de bola do Corinthians e aparentando não sentir falta de Ryan Francisco, seu principal jogador, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Após os 20 minutos, o Timão equilibrou as ações — cada equipe acertou a trave uma vez.

Corinthians contou com 'surpresas', mas o São Paulo respondeu. A reta final da primeira etapa teve ainda mais emoção. Mesmo abaixo no jogo, o Timão abriu 2 a 0 em lances que surpreenderam a defesa adversária — uma infiltração do lateral Denner e uma bola que pegou na nuca de Nicollas. O São Paulo não se abalou com os gols sofridos e conseguiu diminuir em cobrança de escanteio, fechando os 45 minutos iniciais.