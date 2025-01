Fluminense e Madureira fazem jogo sonolento e ficam no empate no Carioca

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve um ritmo lento e com poucas chances para ambos os lados. Prova disso foram as vaias ao apito do árbitro ao determinar o intervalo. Tanto Fluminense quanto Madureira trocaram passes, mas encontraram dificuldades em criar tramas mais consistentes.

O Fluminense entrou com algumas mudanças na formação do setor ofensivo, e apostou em algumas ligações mais verticais. Bernal e Canobbio — que teve uma boa oportunidade — acabaram sendo os nomes de maior destaque. Na reta final, os comandados de Mano Menezes conseguiram acelerar o ritmo, mas ainda insuficiente para mexer no placar.

O Tricolor suburbano, por outro lado, tentou algumas saídas em velocidade, mas sem tanto sucesso. Lindoso citou a alta temperatura em Cariacica ao justificar o que foi apresentado na etapa inicial do duelo. "Ficou um jogo um pouco mais morno, talvez, pelo fato do clima".

O retorno do intervalo não fez o cenário da partida mudar. As equipes "rodavam", buscavam espaços, mas faltava capricho para dar continuidade às jogadas. Quando chegavam ao chamado último terço do campo, os passes e finalizações não saiam de maneira satisfatória.

Os treinadores fizeram substituições, e tentaram levar um novo gás para campo — a entrada de Germán Cano foi celebrada pela torcida —, mas o que se viu em campo ainda foram equipes que sofriam para ter um ritmo melhor. Novamente, nos minutos finais, o Flu teve mais posse e presença no campo de ataque, mas não tirou o zero do placar.