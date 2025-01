Brasil supera vexame da estreia e vence Bolívia no Sul-Americano sub-20

Confusão no fim. Já nos acréscimos, Paniagua e Cuiza se envolveram em uma briga com Gustavo Prado na beira do campo. Comissão técnica e jogadores do banco levantaram para cobrar a arbitragem e o jogo foi reiniciado na sequência. Pouco tempo depois, a briga reiniciou no meio de campo, e o clima se manteve quente até o fim.

Gols

0x1. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Pedrinho bateu escanteio fechado do lado esquerdo. Gabriel Moscardo, em ótimo posicionamento, desviou de cabeça e marcou para o Brasil.

0x2. Em nova pressão brasileira, aos 27 minutos, Breno Bidon armou o chute de fora da área e bateu firme, direto pro gol.

1x2. No primeiro minuto do segundo tempo, Paniagua levou até o fundo e cruzou para a área. Mark Rodríguez chutou, a bola desviou em Centella e entrou.