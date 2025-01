Fla inicia trajetória com time titular em 2025 e faz cálculos no Carioca

O Flamengo ainda tem os três clássicos, que serão em sequência — enfrenta o Flu no dia 8, o Botafogo no dia 12 e o Vasco no dia 15. A tabela será bastante ingrata até o fim do campeonato, enfrentando praticamente todos os times que disputam na parte de cima, além dos rivais.

Nesse meio ainda há a Supercopa do Brasil, que é o foco. O jogo com o Botafogo, campeão do Brasileiro, será no dia 2 de fevereiro, em Belém, e é o que o time tem como prioridade no atual momento.

O Rubro-Negro dá peso ao Carioca, mas não vai sacrificar titulares por ele. O clube entende a importância de vencer a competição para começar bem o ano, mas deve ter equilíbrio de minutagem e bastante cautela nessa primeira parte da temporada para evitar lesões.

O início cambaleante não foi exclusividade do clube da Gávea. Botafogo, Fluminense e Vasco também têm uma vitória cada até aqui e estão fora do primeiro pelotão da tabela. O Cruz-Maltino tem seis pontos, enquanto o Tricolor tem cinco e Alvinegro tem quatro.

Com os cruzamentos e clássicos ainda à frente, é possível que um clube grande fique fora da semifinal. Ao término da Taça Guanabara, primeiro turno do Carioca, os quatro primeiros protagonizam a disputa por uma vaga na final, enquanto do quinto ao oitavo colocado vai estar na Taça Rio, que dá vaga na Copa do Brasil.

O Fla apresentou novidades para o duelo com o Volta Redonda. Reforço para a temporada, o atacante Juninho foi relacionado e pode fazer a estreia com a camisa rubro-negra. Arrascaeta, que ficou fora do amistoso com o São Paulo na pré-temporada, também está à disposição do técnico Filipe Luis.