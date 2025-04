Flamengo: Filipe Luís pede paciência com 'estrela' Pedro e vê 0 a 0 injusto

"Não vi em momento algum. Prefiro excesso que falta, mas não vi. Vi jogadores intensos, querendo vencer, acelerando as jogadas. Fazendo jogo para frente, vertical, e até pecando às vezes, principalmente no primeiro tempo. Tivemos domínio total, as chances, a bola, colocamos o adversário onde queríamos. Mas o adversário está muito bem treinado e organizado, tem coisas muito bem trabalhadas defensivamente. Não é fácil entrar, não foi no Carioca e não seria hoje. Tivemos chances, goleiro deles foi o melhor em campo. Temos que olhar tudo que foi feito, foi um grande jogo. Alguns erros cometidos, sim, mas foi um jogo onde merecíamos mais".

Luiz Araújo fora

"Esperávamos vencer, entramos em todos os jogos para vencer, mas clássico nunca é fácil, tem componente mental e da torcida, tudo mexe muito. Fica um jogo mais agressivo, mais intenso. A sensação é ruim, Flamengo entra sempre para vencer. Queria ter vencido. Sobre o Luiz Araújo, optei pelo Plata alguns minutos de 9, depois com o Pedro passei o Plata para a posição natural dele. Naquele momento, fiquei com uma troca no final, mas entendi que o Allan daria mais ritmo e circulação, estabilidade na perda da bola. A troca do Luiz eu pensei no lugar do Arrasca, mas senti que o jogo poderia sair das nossas mãos e optei pelo Allan para retomar o controle e empurrar o Vasco. Conseguimos, tivemos duas chances, mas o goleiro deles, o Léo Jardim, fez grandes defesas".

Concluir as chances em gol

"Tem mérito das duas partes, do goleiro deles, do treinador deles que trabalha muito bem essa fase defensiva. Chegamos com facilidade na área do Vasco pelo lado do Michael, mas no último passe ou finalização, na hora de ser determinante, não fizemos. Finalizamos menos com tempo, pois o Vasco defende bem, os zagueiros cobrem bem a profundidade. Tivemos menos tempo para finalizar por mérito do Vasco. Mas a estrutura estava aí para criar, depois acontece no futebol. Não é a primeira nem a última, é mais fácil jogar em contra-ataque, quando se fecha atrás é mais difícil, mais pernas, mais gente para entrar. Acontece".

Brilho individual dos homens de frente