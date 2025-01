Cozinheiro, mansão e carro blindado: as polêmicas do contrato de Memphis

1 casa em condomínio fechado;

1 apartamento para seu assessor;

Segurança particular armada;

2 carros blindados com 1 motorista particular para cada veículo;

24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa;

1 cozinheiro particular;

1 camarote (skybox) na Neo Química Arena.

O que diz o Corinthians

Em contato com a reportagem, o Corinthians afirmou que "o contrato do jogador Memphis Depay é sustentável para o clube". Leia os pontos citados pela comunicação do Timão a seguir.

1. Quando o atleta chega ao time, o Corinthians está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, zona de rebaixamento. O time chegou ao 7º lugar da competição nacional, garantindo premiação que rendeu ao Clube mais de 30 milhões de reais. Vaga na Copa do Brasil de 2025, que com o título pode render ao Corinthians até 80 milhões de reais. Classificação na Libertadores, que se conquistar o título pode receber 23 milhões de reais. Além disso, o aumento na bilheteria, não só em jogos na Neo Química Arena, como também fora de São Paulo.

2. Valorização de demais atletas do elenco. Jogadores com alto potencial de venda tiveram seus passes mais valorizados pelo desempenho do time e crescimento do rendimento de todos em campo. Com isso, os ativos do Clube aumentaram consideravelmente.

3. Aumento do engajamento da torcida nas redes sociais do Corinthians, notável desde a chegada do atleta esse crescimento. Aumento na venda de produtos criados pelo Clube com o atleta e valorização da marca Corinthians internacionalmente, com jogos sendo transmitidos pela ESPN da Holanda, e jogos da Corinthians TV transmitidos para fora do país.