RMP: Corinthians é melhor que o Palmeiras e pode dar trabalho no Paulistão

A equipe do Corinthians, pelo menos na escalação, é melhor que a do rival Palmeiras e será páreo duro para o rival neste Campeonato Paulista, analisou o comentarista Renato Maurício Prado na edição do Fim de Papo desta quinta-feira (23).

Esse ano tem um time que pode ser páreo pro Palmeiras, hein? Se a bagunça do lado de fora do campo não atrapalhar o campo, o Corinthians, o time do Corinthians, o time titular do Corinthians. Você vê que o reserva do Corinthians está ganhando. Está 100%, três jogos, três vitórias.