Paulistão: assista aos melhores momentos dos jogos de quarta-feira

O Campeonato Paulista chegou à terceira rodada, que registrou o primeiro clássico da competição nesta quarta-feira (22). O destaque ficou por conta do Palmeiras, que venceu o Santos de virada com gol nos acréscimos. Antes, expulsões bizarras e a a primeira vitória do Red Bull Bragantino em 2025 marcaram a noite.

Três jogos fecham a rodada na quinta-feira (23): São Bernardo x Mirassol, Noroeste x Botafogo-SP e São Paulo x Guarani.

Assista aos melhores momentos dos jogos da noite desta quarta-feira: Red Bull Bragantino x Velo Clube, Ponte Preta x Portuguesa, Corinthians x Água Santa e Santos x Palmeiras.