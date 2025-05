São Paulo recebe Libertad a um empate das oitavas da Libertadores

O São Paulo pode carimbar a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, no MorumBis. Um simples empate com o Libertad já é suficiente. Uma vitória garante já o primeiro lugar do Grupo D, com uma rodada de antecedência.

O time de Luis Zubeldía deve ter um dos maiores públicos em casa no ano, com mais de 40 mil ingressos vendidos na véspera da partida. Entretanto, uma baixa já é certa. Lucas Moura voltou a ter problemas no joelho direito.

O camisa 7 ficou fora de ação por quase dois meses após um trauma sofrido na semifinal do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Ele chegou a retornar, entrando diante de Fortaleza e Alianza Lima.