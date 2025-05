Palmeiras tem sequência em casa na Libertadores buscando repetir feito de 2022

O Palmeiras já definiu seu rumo na fase de grupos da Libertadores com duas rodadas de antecedência. O clube garantiu vaga nas oitavas de final, como líder do grupo, depois de vencer o Cerro Porteño, no último jogo pelo torneio. Agora, com duas rodadas a serem disputadas em casa, o Verdão mira um último objetivo desta fase, querendo repetir o feito de 2022.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira lidera o Grupo G, com 12 pontos conquistados em quatro jogos. Ou seja, defende 100% de aproveitamento, e quer a liderança geral da primeira fase da competição. O Alviverde registrou a melhor campanha da fase de grupos cinco vezes (2018, 2019, 2020, 2022 e 2023) nas últimas sete edições.