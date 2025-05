Um mês para o Mundial de Clubes: veja tudo que você precisa saber

O Flamengo tem um título do Mundial de Clubes, conquistado em 1981, quando derrotou o Liverpool por 3 a 0 na Copa Intercontinental, no Japão. Desde a mudança do formato, em 2005, o Rubro-Negro participou do torneio apenas uma vez, em 2019, quando venceu o Al Hilal nas semifinais, mas perdeu para o Liverpool na final, ficando com o vice-campeonato. Em fevereiro de 2023, o clube carioca disputou sua terceira edição do Mundial de Clubes e caiu na semi para o Al-Hilal.

O Flamengo foi sorteado para o Grupo D do Mundial e estreará contra o Espérance (Tunísia) no dia 16 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Em seguida, enfrentará o Chelsea (Inglaterra) em 20 de junho, também no mesmo estádio. Para encerrar a fase de grupos, o Rubro-Negro jogará contra o Los Angeles FC (EUA) ou o Club América (MEX), no dia 24 de junho, no Estádio Camping World, em Orlando. O úlitmo adversário dos cariocas será definido por um playoff.

Reformulado, Botafogo tem missão difícil

O Glorioso integra o Grupo B, ao lado de Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha) e Seattle Sounders (EUA). O time, agora comandado por Renato Paiva, participou da Copa Intercontinental de 2024, quando caiu para o Pachuca, ainda nas quartas de final.

A estreia do Botafogo será contra o Seattle Sounders, no dia 15 de junho, no estádio Lumen Field, em Seattle. Depois, enfrentará o poderoso Paris Saint-Germain, em 19 de junho, no icônico Rose Bowl, em Los Angeles. Por fim, a fase de grupos será encerrada no dia 23 de junho, também no Rose Bowl, com o confronto diante do Atlético de Madrid.