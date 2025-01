Caixinha pede reforços no Santos: 'Não tenho varinha mágica'

"Não foi isso que influenciou o resultado. O Palmeiras tem a possibilidade de rodar a equipe jogo a jogo, com semanas largas para organizar o jogo. Tivemos o João Basso que saiu por estar esgotado novamente. Temos que ter algo mais de dentro. Entender a capacidade física, a vontade de competir com resultado a favor contra essa e qualquer equipe. Algo tem que vir de dentro na nossa entrega, no nosso sacrifício pelo jogo. Ainda não estamos nisso. Não quero ligação com o passado, quero cortar. Ligação da tribuna com o campo, a equipe ansiosa, presa, receosa? Isso notou-se no nosso jogar de alguns atletas, que sentem muito essa pressão. Estou aqui para apoiá-los. Acredito muito nesse projeto. Representar o Santos e sair daqui com derrota no último minuto é muito triste. Acreditem que vamos colocar o Santos onde merece. Precisamos de tempo, do esforço para outras opções na nossa equipe".

"Rincón nesses três jogos foi o mais regular do meio-campo. E é onde temos menos opções, intensas, rotativas, e com maior desgaste. Rincón não iniciou porque não jogava há muito tempo assim. Luan jogou 90 + 90 e não poderíamos desgastá-lo. E o Thaciano não estava em condições como vimos. É tudo isso que temos que encontrar, procurar soluções dentro do campo e já no próximo jogo dar uma resposta. As equipes grandes vencem essencialmente quando são postos à derrota. Independentemente das condições de recuperação, temos que ser seriamente competitivos para ganhar o próximo jogo".

Lucas Braga - entrou e saiu

"Foi parte técnica. Eu disse aqui desde o primeiro jogo sobre meu conhecimento do Paulistão. Quem tem mais tempo para treinar tem vantagem física no jogo. Uma vantagem de quem se prepara semana a semana, não temos essa possibilidade. Temos que continuar com nossas dinâmicas, correndo risco do desgaste. Não temos outras opções e precisamos ir em frente".

"Na primeira palestra eu disse que tinha histórico de substituição em 20 minutos. Podemos fazer cinco substituições em três pausas e não há regra sobre em quanto tempo podemos mexer. Ou que quem entra não pode sair. Vi que estava desequilibrado no meio-campo. Soteldo é muito bom jogador, mas é indisciplinado taticamente. Então temos que manter quem tem criatividade e equilibrar a equipe. Equilibrar foi colocar meio-campo a três com mais presença. Não tem a ver com o Lucas, com nenhum jogador, mas com tomada de decisão do banco para ajudar a equipe. Equilibramos diante do desequilíbrio evidente no meio-campo. Fruto da nossa criatividade, mas também da indisciplina tática".

Gols em bola parada