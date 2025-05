Entenda por que Veron ganhou chance em empate do Santos após episódio de indisciplina

Veron, entretanto, voltou a ser utilizado após o episódio. O camisa 70 foi chamado por Cleber Xavier aos 43 minutos do segundo tempo no embate da última segunda-feira e, quando entrou em campo para substituir Tiquinho Soares, foi muito vaiado pela torcida.

O treinador, então, explicou o motivo de Veron ter ganhado minutos no empate contra o Ceará. O comandante disse ter conversado com o atleta e deu a entender que gostou do que viu do atleta na semana de treinos visando o duelo.

"Conversei com ele sim. Ele teve uma punição administrativa, teve uma punição esportiva, não foi para o jogo contra o Grêmio. Como eu tinha a semana cheia, trabalhei bastante com os dois. São dois jogadores interessantes, tanto ele quanto o Xavier. Entendi que ele, mesmo pressionado para esse jogo, poderia me dar um pouco mais, como ele deu nos treinamentos. E aí vamos avaliando o dia a dia para ver como vamos definir agora que temos mais gente no grupo", afirmou o técnico.

O treinador também foi questionado quanto à ausência de Mateus Xavier. O jovem vinha sendo relacionado e foi utilizado nos últimos três jogos do Peixe, sendo dois com o novo treinador. Contra o CRB, na Copa do Brasil, o garoto entrou na etapa final e recebeu elogios de Cleber.

Desse modo, muito se estranhou o porquê do atacante não ter sido sequer relacionado para a partida da última segunda-feira. Cleber Xavier, então, justificou a decisão.

"Durante a semana, trabalhamos bastante com os dois. Conversei bastante com o Mateus Xavier, precisa evoluir em alguns aspectos. Um momento difícil, preciso dar a ele uma condição melhor. Entrou bem contra o CRB. Contra o Grêmio, as substituições não cresceram o time, inclusive ele. Conversamos bastante. Vai seguir trabalhando e em breve vai receber oportunidades", avaliou.