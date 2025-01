Tuma Jr: 'Impeachment não julga crime, e sim prejuízo ao Corinthians'

Em entrevista exclusiva ao De Primeira, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr., explicou que o processo de impeachment do presidente Augusto Melo é baseado em denúncia administrativa, e não na investigação criminal do caso Vai de Bet.

O processo administrativo interno do Corinthians não investiga crime, ele investiga a questão se o Corinthians foi prejudicado.