Inter aproveita expulsão polêmica e vence o Cruzeiro no Beira-Rio

O Inter aproveitou a vantagem numérica e abriu o placar aos 30 minutos. Enquanto o Cruzeiro estava acuado no campo de defesa, Alan Patrick recebeu a bola no bico da grande área. Mesmo cercado por quatro marcadores e pouco espaço, o meia cortou para dentro e bateu rasteiro no canto direito de Cássio para fazer o 1 a 0 para o Inter.

A partida virou um jogo de ataque contra defesa, com o Colorado pressionando muito. Alan Patrick começou a infernizar a vida da zaga cruzeirense. O meia criava jogadas tanto pelo lado esquerdo, com Bernabéi, quanto pelo lado direito, com Wesley. E foi pela direita que o Inter chegou ao segundo gol aos 36 minutos, com Enner Valencia, após tabela entre Alan Patrick e Wesley.

O Inter voltou do intervalo disposto a matar a partida. Aos 7 minutos do 2º tempo, Carbonero só não ampliou a vantagem graças a Fabrício Bruno, que cortou o chute do colombiano com um carrinho preciso.

Aos 11, Wesley chegou a fazer o 3 a 0 em lance chorado, mas o gol foi anulado após o árbitro checar no VAR que a bola bateu no braço de Carbonero no início da jogada. Aos 20, Enner Valencia recebeu em profundidade, cortou Cássio e bateu para o gol, mas a zaga cruzeirense tirou em cima da linha.

Na sequência, Alan Patrick e Enner Valencia foram substituídos por Óscar Romero e Borré. E o colombiano Borré foi quem fez o 3 a 0 para o Inter, aos 33 minutos da segunda etapa, após receber na área, limpar a zaga do Cruzeiro e bater na saída de Cássio. Vitória contundente do Inter no Beira-Rio, que vai com moral para o duelo contra o Atlético Nacional pela Libertadores.

Gols e destaques

Não valeu. O Cruzeiro chegou a abrir o placar aos 6 minutos do 1º tempo, mas a arbitragem anulou a jogada. Willian dominou um lançamento de Romero na linha de fundo, tocou para trás e Eduardo chegou empurrando para o fundo do gol de Anthoni. O auxiliar apontou que a bola saiu pela linha de fundo, e o VAR rapidamente confirmou que a bola saiu.