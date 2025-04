Juiz de Inter x Cruzeiro pede resenha sem frescura: 'Futebol não é igreja'

"Futebol não é igreja, Deus abençoe."pic.twitter.com/fR1qQeYsAD -- MANUAL DO JOGADOR RUIM (@oficialmanualjr) April 6, 2025

Classificação e jogos Brasileirão

Novas orientações

Marcelo de Lima Henrique explicava aos jogadores as novas orientações da arbitragem. Entre elas, está a regra dos oito segundos, que permite os goleiros terem a posse da bola somente por este período. Caso não a reponham em jogo dentro do tempo, um escanteio é marcado para o time rival.

A outra diz respeito às bolas na beirada do campo. O sistema Multiball foi implementado pela CBF e consiste em "copinhos" com bolas espalhadas ao redor do campo. A ideia é evitar perda de tempo pela cera dos gandulas.