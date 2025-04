Flamengo bate Vitória com biquinho de Arrascaeta e Bruno Henrique salvador

O Flamengo venceu pela primeira vez neste Brasileirão: um suado 2 a 1, hoje, diante do Vitória, no Barradão.

O placar veio graças a Arrascaeta e Bruno Henrique. Primeiro, o toque magistral de Arrascaeta — um gol de bico que remete ao que fizeram Ronaldo Fenômeno e Romário. Depois, a presença de área de Bruno Henrique.

E olha que o time de Filipe Luís saiu do sufoco já aos 42 minutos do segundo, depois de ter levado o empate com um chute desviado de Wellington Rato.