Nacional do Uruguai anuncia o atacante Vargas, ex-Atlético-MG

O Nacional do Uruguai anunciou na tarde desta quarta-feira (22) a contratação do atacante Eduardo Vargas, que deixou o Atlético-MG nesta temporada. O chileno de 35 anos estava livre no mercado desde que havia deixado o Galo e era alvo do Vitória, que perdeu na concorrência para o gigante uruguaio.

"Queridos torcedores, estou chegando ao país e esse ano será inesquecível. Mando um abraço para todos", disse Vargas, em suas primeiras palavras como jogador do Nacional, clube que irá defender pelas próximas duas temporadas.

Eduardo Vargas estava no Atlético-MG desde 2020. O chileno disputou 167 partidas pelo Galo, marcando 33 gols e dando 15 assistências pelo clube. O jogador defendeu grandes clubes do futebol europeu, Napoli, Hoffenheim e Queens Park Rangers-ING. Além disso, jogou pela Universidad de Chile, Grêmio e Tigres-MEX.