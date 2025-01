Flamengo: 'Danilo vem para jogar de zagueiro', diz RMP

É um jogador já veterano, não está mais na forma que esteve, mas no futebol brasileiro o nível dele ainda vai sobrar.

Eu acho Danilo um bom reforço. Vamos ver se se confirmam essas últimas informações que vêm da Europa de que o Danilo se resolveu pelo Flamengo e está só se acertando com a Juventus, porque o Flamengo não quer pagar nada por ele, só o contrato dele.

Renato Mauricio Prado

Segundo RMP, a possível chegada de Danilo amplia as opções de Filipe Luís na zaga do Flamengo, que não renovou com David Luiz e vendeu Fabrício Bruno para o Cruzeiro.

Quando o Wesley não puder jogar, o Danilo faz a lateral. Quando o Wesley tiver jogando, se necessário, ele vai para o meio da zaga. A minha curiosidade é se quando o Wesley jogar, será que o Danilo vai barrar, por exemplo, o Léo Pereira?

O Léo Ortiz joga dos dois lados da zaga sem problema nenhum. Com o Fabrício Bruno, no Bragantino, ele jogou a vida inteira do lado esquerdo e o Fabrício Bruno do lado direito.