Grupo de CR7 demite jornalistas 'às pressas', e sindicato detona jogador

A Medialivre, grupo de comunicação que tem Cristiano Ronaldo como acionista, virou alvo de protestos em Portugal após demitir dez jornalistas às pressas e 'sem hipótese de diálogo', de acordo com sindicato da categoria.

O que aconteceu

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) classifica a demissão como surpreendente e grave, "ainda por cima num grupo que diz dar lucro". Dez fotojornalistas foram dispensados com um comunicado no dia 30 de abril, véspera do Dia do Trabalho.

A Medialivre é dona de jornais como "Correio da Manhã", o "Record", "Jornal de Negócios", além da revista "Sábado". Ao todo, a empresa conta com cerca de 730 funcionários, sendo aproximadamente 300 jornalistas, segundo o Euronews.