Em 2024, Botafogo comemorou títulos, mas não bateu o Bahia, rival deste sábado

Em maio de 2024, o Botafogo recebeu o Bahia pelo primeiro turno do Brasileirão e perdeu por 2 a 1. Na partida do returno, empate por 0 a 0 na Arena Fonte Nova.

No ano passado, houve mais dois duelos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro, igualdade por 1 a 1 no estádio Nilton Santos. Em Salvador, o Bahia fez a lição de casa, venceu por 1 a 0 e avançou na competição.

Em 2025, Bahia e Botafogo se enfrentam pela primeira vez neste sábado, às 21 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova.