Fluminense venceu os últimos três jogos contra o Sport, rival deste sábado

O Fluminense enfrenta o Sport neste sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão 2025 com um retrospecto recente favorável diante do adversário. O Tricolor carioca ganhou os últimos três confrontos contra o Leão pernambucano.

O duelo volta a ser disputado depois de mais de três anos. Em três jogos realizados em 2021, o Fluminense teve 100% de aproveitamento.

Curiosamente, todos os triunfos foram por diferença mínima no placar. Em casa, o Fluminense conseguiu duas vitórias por 1 a 0. Como visitante, superou o Sport por 2 a 1.