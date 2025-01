Juninho revela surpresa com interesse do Flamengo: 'Não estava acreditando'

Juninho já está regularizado e pode estrear quando Filipe Luís achar que deve. O jogador ficou no Rio de Janeiro treinando na última semana enquanto o elenco estava nos Estados Unidos em pré-temporada.

O que mais ele disse?

Expectativa: "Vi o jogo. Espero me encaixar muito bem na equipe. Estou muito feliz e motivado por estar aqui."

Reposição a Gabigol: "Encaro como um grande trabalho e grande desafio. Estou aqui para ajudar, não tem jogador maior que o Flamengo. Seja em qualquer função, se for para ajudar, principalmente o Pedro, que eu sempre admirei. Quero estar aqui para ajudar. Não tenho que falar do Gabriel, o que fez aqui é visível para todos, eu acompanhei. Tenho respeito por ele, tem um legado. Mas sou apenas mais um trabalhador que está aqui para ajudar a equipe".

Como joga: "Dependo do modelo, do time que vamos jogar, a forma que jogam e também do treinador como ele pede. Não vejo dificuldade de jogar aberto ou centralizado. Prefiro centralizado para estar mais perto do gol, mas quero sempre ajudar o time. Minhas características são velocidade, pressão nos zagueiros. O Filipe e o Boto me acompanham e sabem da minha capacidade".

O que tinha como referência do Flamengo: "Flamengo é Flamengo desde que sou criança. Sempre ouvi falar. De alguns anos para cá estamos vendo sendo campeão, brigando por tudo, sendo reconhecido fora do Brasil também. No Azerbaijão se falar de algum time de fora, falam de Flamengo. É o que pesa mais e o fato de eu ser brasileiro também".