Dívida, base e reforços: as pendências e promessas de Augusto Melo no Corinthians

Recentemente, Augusto Melo teve as contas do primeiro ano de sua gestão reprovadas pelos órgãos fiscalizadores do Corinthians. Entre os motivos da reprovação, o Conselho alega falta de transparência, aumento considerável do passivo do clube, prestação de contas incompleta, entre outros.

O clube fechou o ano passado com um déficit de exercício de R$ 181,766 milhões. A diretoria chefiada por Augusto Melo, entretanto, alega que herdou R$ 191 milhões em "contingências" pertencentes à gestão de Duílio Monteiro Alves. Os números foram contabilizados no balanço de 2024, mas a atual gestão entende que, na verdade, deveriam ter entrado nas contas de 2023.

"Ela não é minha. Não vou pagar por uma dívida que não é minha. Está comprovado por perito, por auditoria independente. Se não, meu superávit também seria em 2024, não só começando 2025. Não é meu, não vou assumir. Meu trabalho foi trazer receitas, equilibrar nossas finanças", enfatizou o presidente.

"Não vou aceitar essa dívida monstruosa. Contratei o Cristiano Ronaldo e o Messi e não estou sabendo? É um absurdo. Abre essas contas (2023). Coloquei as minhas contas nas mãos da Justiça através da RCE. Tudo que se faz, que se paga, que se recebe, a Justiça está à par. Nossos credores, que não tinham esperança mais de receber, estão sorrindo e me agradecendo. Hoje, sabem como vão receber e quando. Eu não vou assumir uma conta que não é minha, eu não gastei isso", complementou.

A dívida mencionada por Augusto no início da declaração acima faz referência ao aumento total do passivo em R$829 milhões, registrado no primeiro ano de gestão do presidente. Atualmente, o endividamento do Corinthians está no patamar dos R$2,5 bilhões.