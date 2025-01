Real é eleito melhor clube do mundo em 2024; Botafogo e Fla estão no top-10

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) elegeu o Real Madrid como o melhor clube do mundo no futebol masculino em 2024. A lista conta com 13 times brasileiros dentro do top-100.

O que aconteceu

O Real somou 441 pontos na avaliação da IFFHS e teve boa vantagem sobre os demais times. Bayer Leverkusen e Atalanta, nesta ordem, completaram o top-3 com 384 e 380 pontos, respectivamente.

O Botafogo foi o melhor time brasileiro. O campeão da Libertadores e do Brasileirão apareceu na quinta colocação, com 339 pontos.